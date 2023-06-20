На Бердянском «Азмоле» открыт новый цех
20 июня на заводе «Азмол» в Бердянске Запорожской области открыт новый цех регенерации трансформаторного масла.
Планируемый объём производства составляет 50 тонн в сутки.
Управляющая компания «Азмола» «Интерком» вложила в проект 100 миллионов рублей.
«Азмол» сегодня в зависимости от спроса на продукцию может производить до 70 наименований продукции.
Ранее «Азмол» считался крупнейшим на Укрaине производителем мaсел и смaзочных мaтериaлов.
Региональные власти сообщили, что временная администрация введена на более чем 400 предприятиях Запорожской области, в число которых входит и завод «Азмол». Эти меры позволили сохранить в регионе 9 тыс. рабочих мест.
- В Подмосковье начали перерабатывать органические отходы в электрическую энергию
- В Томской области запустили уникальную установку по переработке золы
- Компания «СтанкоПЭТ» поставила в Рязань оборудование для линии по переработке пластмасс
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!