На Бердянском «Азмоле» открыт новый цех

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20 июня на заводе «Азмол» в Бердянске Запорожской области открыт новый цех регенерации трансформаторного масла.

Планируемый объём производства составляет 50 тонн в сутки.

Управляющая компания «Азмола» «Интерком» вложила в проект 100 миллионов рублей.

«Азмол» сегодня в зависимости от спроса на продукцию может производить до 70 наименований продукции.

Ранее «Азмол» считался крупнейшим на Укрaине производителем мaсел и смaзочных мaтериaлов.

Региональные власти сообщили, что временная администрация введена на более чем 400 предприятиях Запорожской области, в число которых входит и завод «Азмол». Эти меры позволили сохранить в регионе 9 тыс. рабочих мест.

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