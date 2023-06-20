Введена в строй новая РЛС
В Московской области введена в строй новая радиолокационная станция системы контроля космического пространства, что позволяет обнаруживать космические объекты размером от 10 сантиметров.
«С вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в 4 раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 сантиметров, а время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в 2 раза», — пояснили в Минобороны РФ.
С увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра — в 4 раза и определения назначения иностранных космических аппаратов — в 2 раза.
Источник: Минобороны РФ
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