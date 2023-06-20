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Армия и Флот

Введена в строй новая РЛС

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В Московской области введена в строй новая радиолокационная станция системы контроля космического пространства, что позволяет обнаруживать космические объекты размером от 10 сантиметров.

«С вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в 4 раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 сантиметров, а время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в 2 раза», — пояснили в Минобороны РФ.

С увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра — в 4 раза и определения назначения иностранных космических аппаратов — в 2 раза.

Источник: Минобороны РФ
Источник: https://vk.com/rossiya_segodnya?w=wall-65614662_225795

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армия, ПВО, космос, минобороны РФ
  • Jorjio774 Jorjio774
    20.06.2311:57:33

    Хорошая новость. Похоже, что на месте бывшей Чеховской РЛС ПРО или станцию модернизировали. Станции ПРО всегда отличались высокой разрешающей способностью.

    #1264392
    • Нет аватара Денис Денисофф
      20.06.2312:18:23

      Судя по такой высокой разрешающей способности, это по душу Starlink и OneWeb. Так сказать, Маску привет передали.)) Ну и свою Сферу отслеживать и контролировать тоже нужно.

      #1264395
      • Jorjio774 Jorjio774
        20.06.2313:58:19

        Боюсь, что она захлебнётся в этом мусоре.    Там бы ещё вторым каналом станцию радиоизображения реализовать или оптику. Не знаю, конечно, насколько это сейчас актуально.

        #1264407
        • alex4spb alex4spb
          20.06.2315:13:41

          для этого у нас есть Алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С.Титова (АОЛЦ)

          #1264413
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