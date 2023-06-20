Зеленодольский завод имени А.М. Горького сдал два рейдовых буксира проекта NE012
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) передало государственному заказчику два рейдовых буксира проекта NE012. Церемония поднятия флагов прошла 15 июня. Приемные акты были подписаны 9 июня 2023 года по итогам завершения государственных испытаний.
Рейдовый буксир пр. NE012 №468 © glavpaluba.ru
Суда проекта NE012 разработаны ООО «Рыбинское проектно-конструкторское бюро» и оснащены новейшими технологиями. Они предназначены для буксировки несамоходных плавсредств и перевозки грузов на рабочей палубе, в том числе в мелкобитом разреженном льду неарктических морей толщиной до 0,5 м, а также для оказания помощи в тушении пожаров.
Рейдовый буксир пр. NE012 №469 © portnews.ru
Согласно данным разработчика, архитектурно-конструктивный тип представляет собой однопалубное судно, со средним расположением машинного отделения, с двухвальной дизельной энергетической установкой, с носовым расположением двухъярусной рубки и открытой рабочей палубой в кормовой части. Объем и степень автоматизации технических средств судна соответствует знаку автоматизации в символе класса судна в соответствии с Правилами Российского морского регистра судоходства (РС).
Автоматизация судна позволяет эксплуатацию механической установки без постоянного несения вахты в машинном помещении, при периодическом обслуживании судовой техники.
Водоизмещение судна проекта NE012 составляет 400 тонн, длина — 26,8 м, ширина — 9,5 м, осадка — 2,4 м, скорость полного хода — 11 узлов, дальность плавания — 650 миль, автономность — 5 суток, экипаж — 8 человек. Ледовый класс судна, установленный правилами РС, — Ice2, Суммарная мощность главных двигателей — 1268 кВт.
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