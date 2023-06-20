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Армия и Флот

В Мариуполе началось строительство Нахимовского училища

 © vskmo.ru

По решению Президента России Владимира Путина специалисты Военно-строительной компании Минобороны России создают в центре Мариуполя филиал Нахимовского военно-морского училища для 560 курсантов.

Эксклюзивный проект разработан архитекторами воентроя из 53 ЦПИ специально для Мариуполя. Выполненный в современном стиле, он уникален в деталях. Комплекс из пяти зданий (64482 м²), соединенных крытыми зигзагообразными переходами, расположат вокруг центральной площади-плаца. Сверху пять его «лепестков» будут напоминать корабли, стоящие у причала.

Архитектурный ансамбль ориентирован на юго-запад, с видом на Азовское море.

Огромные площади панорамного остекления создадут визуальную гармонию зданий с природой, а декоративные панели в виде перетекающих форм, имитирующих морские волны, и светодиодная подсветка подчеркнут необычную форму корпусов.

Ландшафтные дизайнеры позаботятся об оригинальном озеленении. Парковая зона будет распланирована в соответствии с геометрией построек.

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru
Источник: https://vskmo.ru/2023/06/20/portret...j-nahimovki-pokazali-voenstroevtsy/

нахимовское училище, Мариуполь, ВСКМО
  • Нет аватара termometrix
    20.06.2313:13:14

    Прекрасный проект.Надеюсь,что скоро будет реализован.

    Отредактировано: termometrix~13:13 20.06.23
    #1264403
  • Jorjio774 Jorjio774
    20.06.2313:14:58

    Красота то какая   

    #1264404
  • Alexander V Alexander V
    20.06.2314:07:58

    Это же только дизайн-проект. Обычно на такие вещи даже деньги не выделяют.

    #1264408
    • Нет аватара Денис Денисофф
      20.06.2317:47:19

      Вот только стройка уже начата и в данный момент уже идёт устройство фундаментов. В данной статье представлены рендеры утверждённого проекта зданий. Там ещё много чего очень скоро начнут строить. Но об этом позже.

      #1264427
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        20.06.2318:36:27

        в данный момент уже идёт устройство фундаментов.

        В сообщении этого нет. Только проект. Формально предыдущий оратор прав.

        Отредактировано: Сергей Котенко~18:37 20.06.23
        #1264431
        • Нет аватара Денис Денисофф
          20.06.2320:24:37

          Формально предыдущий оратор прав.

          Он даже формально не прав. Я не видел ещё ни одного дизайн-проекта комплекса зданий, который сделали бы забесплатно «от нечего делать». -Это сильно недешёвая работа, выполняющаяся далеко не одним человеком. Мало того, именно этот проект утверждён, получил финансирование и поступил в работу. Собственно, в заголовке и написано, что строительство началось, а не закончилось или подходит в завершению. Выкладывать фото с забором и с разработкой «нулевой отметки», как мне показалось лишнее — обывателю всё-равно они ни о чём не скажут. У местных Ютуб-блогеров кадры с новой стройкой уже проскакивают. Но даже им пока нечего там снять. Главное, что стройка началась, именно по представленному проекту и это уже не просто какой-то там виртуальный эскиз.

          #1264449
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            20.06.2322:07:41

            Фото забора не обязательно.

            Но вот если написать, что закончено проектирование, получено разрешение на начало работ и начаты земляные работы под фундамент, смотрелось бы убедительнее.

            Личное мнение, конечно.

            #1264460
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    20.06.2319:54:28

    В стратегическом ключе выход боевых кораблей Черноморского флота ( как мы уже убедились отнюдь не сверхбольших и не крупнотоннажных ) в мировой океан гарантирован только через самую разветвлённую в мире речную сеть России. И логика нахимовского образования нашла верное воплощение в строительстве новейшего училища в пульсирующем для российской транспортной логистики географическом узле. Черноморский флот со времён Потёмкина исторически комплектовался из малороссийских рекрутов и всегда был опорой русской имперской политики на Азовском и Чёрном морях, а также в восточной части Средиземноморья. Ощущавшие себя русскими людьми молодые матросы ( выходцы из восточной и южной Украины ) с честью и достоинством справлялись с этой ответственной задачей.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~20:04 20.06.23
    #1264438
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.06.2320:43:23

      Вы правы — в истории Российской империи и СССР уроженцы Новороссии показали себя с лучшей стороны на полях сражений на суше и море.

      В том числе в чесменской сражении — наверное самой большой победе российского морского флота.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:44 20.06.23
      #1264453
  • Нет аватара Spoonout
    20.06.2320:06:56

    А я считаю что с современными средствами обнаружения и поражения флот это Большие Мишени.

    Ну и транспорт, в виде мишени.

    За исключением подводного, пока.

    Новости конечно плюс.

    #1264440
    • Нет аватара Денис Денисофф
      20.06.2320:31:34

      Да, но для того, чтобы обнаружить и поразить какой-то флот, вам нужен другой какой-то флот.)) Например для обнаружения и уничтожения вражеской субмарины, вам потребуется противолодочный корабль, а ему нужно сопровождение и охрана и т. д. В целом то, да, флот очень уязвим, но и без него пока не обойтись. Сирия, как пример.

      #1264450
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