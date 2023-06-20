В Мариуполе началось строительство Нахимовского училища

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По решению Президента России Владимира Путина специалисты Военно-строительной компании Минобороны России создают в центре Мариуполя филиал Нахимовского военно-морского училища для 560 курсантов.

Эксклюзивный проект разработан архитекторами воентроя из 53 ЦПИ специально для Мариуполя. Выполненный в современном стиле, он уникален в деталях. Комплекс из пяти зданий (64482 м²), соединенных крытыми зигзагообразными переходами, расположат вокруг центральной площади-плаца. Сверху пять его «лепестков» будут напоминать корабли, стоящие у причала.

Архитектурный ансамбль ориентирован на юго-запад, с видом на Азовское море.

Огромные площади панорамного остекления создадут визуальную гармонию зданий с природой, а декоративные панели в виде перетекающих форм, имитирующих морские волны, и светодиодная подсветка подчеркнут необычную форму корпусов.

Ландшафтные дизайнеры позаботятся об оригинальном озеленении. Парковая зона будет распланирована в соответствии с геометрией построек.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru