В Подмосковье реконструировали свиноводческий комплекс

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В Серебряных Прудах завершили реконструкцию свиноводческого комплекса, который позволит увеличить производство мясных продуктов в Подмосковье.

Застройщиком выступил ООО «СПФ Агро», инвестиции которого составили 400 млн рублей.

Площадь застройки составила 62 000 кв. метров. В рамках реконструкции объекта на территории свиноводческого комплекса, содержащего более 26 тысяч голов, были построены здание доращивания поросят, пять переходных галерей, здание для отгрузки свиней и новая лагуна на 16 тысяч кв. метров.

Реализация проекта позволит создать 15 новых рабочих мест.

Компания «СПФ Агро» с 2010 года строит и модернизирует свинокомплексы на территории Московской области. Объем производства свинины на фермах инвестора составляет 6,2 тысячи тонн в год.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

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