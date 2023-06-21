Импортозамещение составных частей для нефтепроводов наладили в Тюмени

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) благодаря своим разработкам заместил большое количество импортных деталей в агрегатах транспортной сети российской нефтетранспортной компании.

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Номенклатура предприятия сейчас составляет более 2,5 тыс. единиц, и с 2014 года предприятие ведет работу по импортозамещению различных узлов и деталей, используемых в работе нефтетранспортной компании. Здесь не только детали для насосов, перекачивающих нефть, но и сложное оборудование по очистке технической воды, которая используется в производстве.

Завод изготавливает детали, которые ранее импортировались из Германии, США, Швейцарии, а также из Украины (Сумы).

Кроме этого, компания смогла наладить производство деталей, которые используются в импортном оборудовании на объектах нефтетранспортной компании — импортных насосах. Например, большое количество насосов шло с Сумского машиностроительного завода из Украины. Теперь в Челябинске построен завод, для которого ТРМЗ поставляет валы, роторы, торцевые уплотнения, подшипники, муфты и другое. К слову, торцевые уплотнения ранее закупались у американской компании John Crane.