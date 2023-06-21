Фотогалерея: двигатель ВК-800СМ

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Рабочее колесо турбины газогенератора ВК-800СМ

Telegram-канал «Взлет» опубликовал фотогалерею Михаила Жердева — в серии снимков запечатлен процесс сборки отечественного двигателя ВК-800СМ для российского многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», а также его компоненты.

Так, например, выглядит сборочно-монтажный участок двигателя ВК-800СМ на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, он же разрабатывает сам самолет «Байкал»).

© ixbt.com

На двух фото ниже — технологический макет ВК-800СМ и сборка компрессора ВК-800СМ для автономных испытаний.

© ixbt.com

© ixbt.com

А так выглядят различные компоненты ВК-800СМ:

© ixbt.com

Корпус компрессора, вид на него со стороны камеры сгорания (видны диффузоры, по которым воздух поступает от компрессора в камеру сгорания)

© ixbt.com

Рабочее колесо центробежного компрессора двигателя ВК-800СМ, изготавливаемое из кованной титановой заготовки

© ixbt.com

Камера сгорания ВК-800СМ. Слева — комплект распечатанных на 3D-принтере сверхзвуковых диффузоров, справа — комплект топливных форсунок

А так выглядит монтаж масляной системы ВК-800СМ и измерительной системы на испытательном стенде двигателя:

© ixbt.com

На данный момент УЗГА завершает сборку первого опытного образца ВК-800СМ, дальше двигатель отправится на стендовые испытания. Позже, но до конца текущего года, ВК-800СМ должен поступить на летные испытания в составе летающей лаборатории Як-40ЛЛ в СибНИА, а первый полет ЛМС-901 «Байкал» с ВК-800СМ запланирован на третий квартал 2024 года.

15 апреля 2023 в 16:47

Автор: Dexter