Фотогалерея: двигатель ВК-800СМ
Рабочее колесо турбины газогенератора ВК-800СМ
Telegram-канал «Взлет» опубликовал фотогалерею Михаила Жердева — в серии снимков запечатлен процесс сборки отечественного двигателя ВК-800СМ для российского многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», а также его компоненты.
Так, например, выглядит сборочно-монтажный участок двигателя ВК-800СМ на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, он же разрабатывает сам самолет «Байкал»).
На двух фото ниже — технологический макет ВК-800СМ и сборка компрессора ВК-800СМ для автономных испытаний.
А так выглядят различные компоненты ВК-800СМ:
Корпус компрессора, вид на него со стороны камеры сгорания (видны диффузоры, по которым воздух поступает от компрессора в камеру сгорания)
Рабочее колесо центробежного компрессора двигателя ВК-800СМ, изготавливаемое из кованной титановой заготовки
Камера сгорания ВК-800СМ. Слева — комплект распечатанных на 3D-принтере сверхзвуковых диффузоров, справа — комплект топливных форсунок
А так выглядит монтаж масляной системы ВК-800СМ и измерительной системы на испытательном стенде двигателя:
На данный момент УЗГА завершает сборку первого опытного образца ВК-800СМ, дальше двигатель отправится на стендовые испытания. Позже, но до конца текущего года, ВК-800СМ должен поступить на летные испытания в составе летающей лаборатории Як-40ЛЛ в СибНИА, а первый полет ЛМС-901 «Байкал» с ВК-800СМ запланирован на третий квартал 2024 года.
15 апреля 2023 в 16:47
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