Открыты два участка южного направления МСД
Открыто движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Шоссейной до Курьяновского бульвара.
Строительство двух участков южного направления МСД, от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, было завершено на шесть месяцев раньше срока по контракту. Общая длина шестиполосной трассы составляет порядка 6,5 км.
Также возведен подземный переход вблизи станции МЦД-2 Курьяново на улице Курьяновской. С целью снижения уровня шума вдоль основного хода МСД — от улицы Полбина до Курьяновского бульвара — установлены защитные экраны протяженностью 3,8 км.
Открытие двух участков позволит улучшить транспортное обслуживание районов Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики с общим числом жителей порядка 650 тысяч человек.
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21.06.2314:05:32
21.06.2314:53:01