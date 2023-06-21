Открыты два участка южного направления МСД

Открыто движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Шоссейной до Курьяновского бульвара.

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Строительство двух участков южного направления МСД, от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, было завершено на шесть месяцев раньше срока по контракту. Общая длина шестиполосной трассы составляет порядка 6,5 км.

Также возведен подземный переход вблизи станции МЦД-2 Курьяново на улице Курьяновской. С целью снижения уровня шума вдоль основного хода МСД — от улицы Полбина до Курьяновского бульвара — установлены защитные экраны протяженностью 3,8 км.

© mosinzhproekt.ru

Открытие двух участков позволит улучшить транспортное обслуживание районов Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики с общим числом жителей порядка 650 тысяч человек.