На южном участке МСД открыли движение по новой эстакаде

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На южном участке Московского скоростного диаметра достроили эстакаду от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. По ней уже запустили движение транспорта. Съезд позволит автомобилистам попадать на МСД в сторону Подмосковья.

Длина новой эстакады составила 630 метров. Она стала самым протяженным мостовым сооружением на диаметре за пределами МКАД.

Эстакаду удерживает 16 опор. В общей сложности для ее строительства потребовалось более 4,7 тысячи кубометров железобетонных конструкций. По всей длине эстакады установили уличное освещение и автоматическую противогололедную систему.

В ходе строительства часть пролетов смонтировали на временных опорах, а другие — с помощью метода надвижки. Это позволило не мешать движению транспорта на других дорогах и железнодорожных путях.

Движение также открыли на новом участке улично-дорожной сети и в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе. Для пешеходов там создали два перехода, которыми смогут пользоваться и маломобильные граждане.

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