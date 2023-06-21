Состоялась выкатка второго опытного образца Ил-114-300

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В последней декаде прошедшего мая на Луховицком авиазаводе состоялась выкатка второго опытного образца модернизированного пассажирского самолета Ил-114-300 (№ 0110)

В мае нынешнего года генеральный конструктор «ОДК-Климов» (компания разработчик) Всеволод Елисеев заявил: «В настоящее время в „ОДК-Климов“ идет подготовка к летным испытаниям ТВ7-117СТ-01 в составе самолета Ил-114-300. Кроме того мы готовим еще два резервных двигателя в сертифицированной типовой конструкции, а до конца года будут предоставлены еще четыре мотора для летных испытаний самолета». Стоит напомнить, что в конце декабря 2022 г. Росавиация выдала сертификат типа на турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01.

Строительство машины Ил-114-300 (№ 0110) началось в 2019 г. В начале августа 2019 г. на Воронежском авиазаводе (ВАСО) был изготовлен центроплан для самолета Ил-114-300 (№ 0110). Центроплан отправили автотранспортом на авиазавод в Луховицы в сентябре 2019 г. Это был первый опытный агрегат по программе строительства Ил-114-300, которая предусматривает производство на ВАСО ряда важнейших элементов планера модернизированного регионального самолета: крыла и хвостового оперения с механизацией, мотогондол и др. В целом в рамках кооперации ПАО «ВАСО» будет изготавливать 42% агрегатов планера самолета Ил-114-300.

Панели для фюзеляжа машины Ил-114-300 изготавливаются на Ульяновском авиазаводе «Авиастар». За Нижегородским авиазаводом (НАЗ) «Сокол» закреплено производство отеков фюзеляжа Ил-114-300 панелей, изготовленных в Ульяновске. НАЗ будет отвечать за изготовление около 40% агрегатов и узлов самолета Ил-114-300.

Финишную сборку опытных образцов самолета, а также серийных намечено осуществлять на Луховицком авиазаводе. Самолет Ил-114-300 в Луховицах строится с помощью автоматизированного стенда. У стенда четыре последовательных рабочих платформы. На этих четырех платформах автоматизированного стенда выполняется весь объем работ по сборке и проверке самолета. В кооперации по серийному производству самолета Ил-114-300 также участвуют отечественные предприятия «АэроКомпозит», «Гидромаш», «Полет» «Теплообменник» и др.

Ранее изготовление машины Ил-114-300 (№ 0110) планировали завершить в конце 2020 г. Затем передвинули на 2021 г. 18 ноября прошедшего года глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщил губернатору и одновременно СМИ, что выкатка и начало летных испытаний второго опытного образца регионального самолета Ил-114-300 произойдет 26 декабря 2022 г. Однако в тоже время «местные аборигены» высказали мнение, что выкатка второго летного образца машины состоится не ранее конца весны 2023 г. и тем самым оказались правы.

В конце декабря 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о докапитализации ОАК на 158,2 млн руб. для доработки двигателя ТВ7-117СТ для самолета Ил-114-300. В распоряжении прописано: «Предоставить в 2023 г. ПАО „Объединенная авиастроительная корпорация“ в целях финансирования затрат по разработке двигателя ТВ7-117СТ в качестве взноса РФ в уставной капитал акционерного общества бюджетные инвестиции в размере 158,22 млн. рублей на продолжение сопровождения летно-конструкторских испытаний и выполнение обслуживания силовых установок в 2024 г. в составе самолета Ил-114-300, на доработку и ремонт двигателей и воздушных винтов по результатам летно-конструкторских испытаний».

Также правительство России выпустило в конце декабря 2022 г. распоряжение, согласно которому в 2023 г. из госбюджета намечено выделить «на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114-300 в рамках федерального проекта „Государственная поддержка российских организаций самолетостроения“ государственной программы Российской Федерации „Развитие авиационной промышленности“ бюджетные инвестиции в размере 554,4 млн. рублей».

Необходимо сказать, что сейчас в сборочном цехе ЛАЗ находится третий экземпляр самолета Ил-114-300 (№ 0111), предназначенный для летных испытаний.