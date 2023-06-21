Есть рекорд! На Ставрополье трактор на автопилоте проработал в поле сутки
Ставропольский край стал родиной нового аграрного рекорда. В полях Будённовского округа за 24 часа автоуправляемый трактор «Ростсельмаш 2400» провёл самую масштабную культивацию почвы в России.
На поля инновационный трактор вышел ровно в полдень. Спустя сутки, минута в минуту, он вернулся к точке старта. И это означало только одно: рекорд взят!
Всего было обработано 494 гектара. За это время трактор сделал всего два пит-стопа на дозаправку и замену воздушных фильтров. На это ушло суммарно 19 минут. Остальное время трактор работал благодаря системе автовождения.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/rb0tZa6cVmE
Источник: https://stavropolye.tv/news/183308
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