«Аквариус» запустил в Ивановской области производство планшетов и материнских плат для них

© ivteleradio.ru

21 июня группа компаний «Аквариус» запустила в Шуе Ивановской области новый цех, который позволит увеличить выпуск серверов, систем хранения данных и другого высокотехнологичного оборудования в три раза.

Новый конвейер позволяет проводить все операции тестирования непосредственно в процессе сборки.

Общие инвестиции в проект составили 460 млн рублей.

© i3vestno.ru

В предыдущих цехах предприятия были установлены линии поверхностного монтажа, которые удвоили объем производства электронных модулей и системных материнских плат. Здесь же происходит серийная финишная сборка серверов, систем хранения и коммутаторов.

Предприятие уверенно развивается. В прошлом году объём производства вырос в два с половиной раза. В настоящее время численность работников в Шуе составляет 615 человек.

В апреле 2023 года продукты российского разработчика, производителя и поставщика компьютерной техники «Аквариус» прошли масштабное совместное тестирование на совместимость с операционной системой «Основа» вендора российских программных продуктов АО «НППКТ».

А месяцем раньше компания «Аквариус» на своих заводах в Шуе и Твери запустила серийное производство карманных персональных компьютеров «Аквариус» на российской мобильной операционной системе «Аврора».

© i3vestno.ru

"Аквариус" - ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений для государственных и корпоративных заказчиков. Компания производит серверные системы и системы хранения данных, широкий спектр клиентских устройств (ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции, тонкие клиенты, информационные терминалы, планшеты и КПК), а также отраслевые и ИТ-решения в области информационной безопасности. Российское производство оборудования «Аквариус» подтверждено заключениями Минпромторга России, продукция компании внесена в единый реестр Минпромторга России. «Аквариус» входит в список системообразующих предприятий российской экономики, реестр предприятий ИТ-отрасли и ОПК.

Приоритетным направлением деятельности компании «Аквариус» является работа по информационно-техническому оснащению органов российской государственной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Основная часть выпускаемой продукции предназначена для государственных структур (образование, медицина и здравоохранение, органы власти и управления) и крупнейших российских компаний и банков, в том числе РЖД, Почта России, Ростелеком, Газпром, ИнтерРАО, Россети, Центральный банк РФ, Сбербанк России, ВТБ, ВКонтакте и другие.

© i3vestno.ru

https://i3vestn...460_mln_rubley_