В БГТУ разработали автоматическую линию сортировки овощей и фруктов

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Инженеры из Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) разработали автоматизированную линию для сортировку овощей и фруктов. Сначала оборудование будут использовать для отбора яблок.

Разработчики создали опытный образец линии. Сейчас они собирают первый промышленный экземпляр. Ранее подобное оборудование закупалось в Западной Европе.

«Линии, которые наши производители закупали в Западной Европе, не обладают теми характеристиками, которые прописаны в договоре. В страну было поставлено около 15 таких систем, и все они не обеспечивали заявленную производительность сортировки продукта. Сам алгоритм этой операции был составлен некорректно. Использование оборудования на высокой скорости приводило к тому, что плоды диаметром 50 мм и 100 мм попадали в один ящик. Торговые сети не принимают такой продукт, так как покупателям не нравится пересортица», — рассказал профессор кафедры технологий машиностроения БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Чепчуров.

Производительность новой линии составит 10 т/ч. Российская система будет стоить около 20 млн рублей. Западные аналоги обходились в два раза дороже.

Эксперты отмечают, что сейчас государство субсидирует производство яблок в России. Потому объёмы плодов, которые необходимо сортировать, будут увеличиваться.

«Российская автоматическая сортировочная линия очень нужна производителям яблок. Пока для отбора плодов используется ручной труд. Учитывая дефицит рабочей силы на рынке, чем больше труда будет автоматизировано, тем лучше. Важна надёжность и цена такого оборудования», — рассказал владелец крестьянско-фермерского хозяйства «Доброе поле» Ярослав Звягин.