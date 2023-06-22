Межведомственная комиссия завершила приемку грузового электровоза 3ЭС8 «Малахит»

На «Уральских локомотивах» состоялось заседание межведомственной комиссии (МВК) по приемке грузового электровоза постоянного тока с отечественным асинхронным приводом 3ЭС8 «Малахит». В МВК приняли участие руководители подразделений РЖД, профильных исследовательских институтов, отраслевого профсоюза, а также представители компаний-поставщиков комплектующих.

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По результатам работы МВК было подтверждено соответствие электровоза 3ЭС8 требованиям технического задания и нормам безопасности на железнодорожном транспорте, а также определена установочная серия на производство 50 локомотивов. Планируется, что в ближайшее время будет получен сертификат на «Малахит», и завод приступит к выпуску новых электровозов.

Члены МВК осмотрели опытный образец «Малахита», тщательно изучили конструкторскую документацию и результаты приемочных испытаний, которые проходили на разных площадках и железнодорожных полигонах. Особое внимание было уделено динамико-прочностным, тягово-энергетическим и тепловым показателям, работе систем управления и торможения, которые были исследованы специалистами Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Москве. Испытания по воздействию 3ЭС8 на пути и стрелочные переводы были успешно пройдены в мае текущего года на скоростном участке Белореченская — Майкоп Северо-Кавказской железной дороги. Также были оглашены результаты проверки систем собственных нужд, микроклимата и безопасности, сцепных устройств машины, данные светотехнических, санитарно-химических и гигиенических испытаний, а также испытаний по охране труда и эргономике, по электромагнитной совместимости, по функциональной безопасности.

«Сегодняшнее событие можно считать началом новой вехи в истории российского железнодорожного машиностроении, — отметил первый заместитель генерального директора „Уральских локомотивов“ Виталий Брексон. — Электровоз 3ЭС8 своим появлением открывает базовую платформу „Малахит“, развитие которой предполагает изготовление также локомотивов переменного тока и двухсистемных машин».