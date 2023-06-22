В ОСК заложили третий круизный лайнер проекта 00840
В Объединенной судостроительной корпорации состоялась закладка третьего круизного лайнера проекта 00840 «Карелия». Мероприятие прошло на нижегородском Заводе «Красное Сормово».
Все три судна проекта строятся по заказу компании «ВодоходЪ» при поддержке Правительства РФ в рамках программы по обновлению речного флота. Головное судно заложили 28 апреля 2023 года, второе — 26 мая 2023 года.
Круизное судно класса река-море проекта 00840 было разработано конструкторским бюро «Вымпел» (входит в ОСК). Строящиеся лайнеры будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, на внутренних водных путях.
«Серия из трех круизных лайнеров будет построена в срок и с качеством, которым славятся сормовские корабелы. Первый теплоход будет передан заказчику в 2025 году, второй и третий — в 2026 году. Мы получили все необходимые компетенции при строительстве первого отечественного круизного лайнера «Мустай Карим» проекта PV300, который сошел со стапеля завода «Красное Сормово» в 2019 году. Что касается внутренней отделки и уровня комфорта для пассажиров, то новые суда не будут уступать, а в чем-то даже превзойдут «Мустай Карим», — отметил генеральный директор Завода «Красное Сормово» Михаил Першин после мероприятия.
Лайнер представляет собой стальное самоходное судно с двумя поворотными винторулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с развитой четырехъярусной надстройкой, с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.
Для размещения пассажиров в количестве 180 человек на судне предусмотрены: 30 кают «Стандарт»; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 кают «Стандарт» с балконом; 10 кают класса «Делюкс» и 2 каюты «Гранд сьюит». Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.
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