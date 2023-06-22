В ОСК заложили третий круизный лайнер проекта 00840

В Объединенной судостроительной корпорации состоялась закладка третьего круизного лайнера проекта 00840 «Карелия». Мероприятие прошло на нижегородском Заводе «Красное Сормово».

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Все три судна проекта строятся по заказу компании «ВодоходЪ» при поддержке Правительства РФ в рамках программы по обновлению речного флота. Головное судно заложили 28 апреля 2023 года, второе — 26 мая 2023 года.

Круизное судно класса река-море проекта 00840 было разработано конструкторским бюро «Вымпел» (входит в ОСК). Строящиеся лайнеры будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, на внутренних водных путях.

© www.aoosk.ru

«Серия из трех круизных лайнеров будет построена в срок и с качеством, которым славятся сормовские корабелы. Первый теплоход будет передан заказчику в 2025 году, второй и третий — в 2026 году. Мы получили все необходимые компетенции при строительстве первого отечественного круизного лайнера «Мустай Карим» проекта PV300, который сошел со стапеля завода «Красное Сормово» в 2019 году. Что касается внутренней отделки и уровня комфорта для пассажиров, то новые суда не будут уступать, а в чем-то даже превзойдут «Мустай Карим», — отметил генеральный директор Завода «Красное Сормово» Михаил Першин после мероприятия.

Лайнер представляет собой стальное самоходное судно с двумя поворотными винторулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с развитой четырехъярусной надстройкой, с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Для размещения пассажиров в количестве 180 человек на судне предусмотрены: 30 кают «Стандарт»; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 кают «Стандарт» с балконом; 10 кают класса «Делюкс» и 2 каюты «Гранд сьюит». Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.