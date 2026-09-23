«Красное Сормово» передало первые сухогрузы, построенные на средства ФНБ

Первые два судна стали практическим результатом льготной лизинговой программы, которая направляет средства ФНБ на обновление гражданского флота в условиях подорожания строительства.

Завод ОСК «Красное Сормово» 22 сентября передал в эксплуатацию первые два сухогруза проекта RSD-59, построенных в рамках госпрограммы льготного лизинга с привлечением средств Фонда национального благосостояния, рассказали РБК два источника, близких к предприятию.

Заказчиком строительства и собственником судов по этой схеме выступает Государственная транспортная лизинговая компания. Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта запущена правительством в начале 2023 года.

Кабмин изначально заложил на эту программу из ФНБ 136 млрд рублей — на строительство грузовых, пассажирских и рыболовных судов. Средства фонда направляются в ГТЛК через покупку облигаций компании. Всего планировалось построить 260 единиц флота. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 231 млрд рублей, часть средств ГТЛК должна была привлечь с рынка. Средства ФНБ предоставлены ГТЛК по льготной ставке 1,5%, что позволило компании заказать строительство судов и по завершении строительства предоставлять их судовладельцам по льготной ставке. Для компаний-эксплуатантов ставка лизинга составляет от 2,93 до 7,6% годовых в зависимости от типа судна.

В конце 2025 года общий объем финансирования программы был сокращен до 134,85 млрд рублей, объем финансирования из ФНБ — до 97,9 млрд рублей, а количество судов — до 219 штук. Серия сухогрузов RSD59 была сокращена с 34 до 18 судов. Причиной корректировки программы стало в том числе удорожание строительства: после введенных в отношении России санкций судостроители и заказчики вынуждены были менять используемое оборудование и перепроектировать суда.