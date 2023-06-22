На заводе им. А. Н. Кузьмина в Новосибирске запущена новая производственная линия

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Новобирский металлургический завод им А.Н. Кузьмина запустил в промышленную эксплуатацию современный трубоэлектросварочный стан.

Он позволит выпускать новую сортаментную линейку труб, в том числе трубы диаметром 219 мм с толщиной стенки до 12 мм. Как отметили в региональном правительстве, эти трубы востребованы новосибирскими промышленными предприятиями и ранее не производились за Уралом.

Завод ускоряет техническое перевооружение: в 2021-2022 гг. введены в эксплуатацию и выведены на проектную мощность несколько современных высокопроизводительных линий; в 2023 — новый трубоэлектросварочный стан.

По итогам 2022 года предприятие вышло на рекордный уровень годового производства продукции в 380 тысяч тонн. План производства и реализации всех видов продукции на этот год составляет 560 тысяч тонн.