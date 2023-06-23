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В Тюмени дан официальный старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Рощино. В торжественной церемонии закладки «капсулы времени» приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков и генеральный директор АО «Аэропорт Рощино» Игорь Лужбин, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«У администрации аэропорта есть амбициозные цели превратить Рощино в большой современный воздушный хаб, который сможет обслуживать до 2 тысяч пассажиров в час. Для этого нужно практически вдвое увеличить площадь аэропорта, построить новые телескопические трапы, увеличить число кабин паспортного контроля и стоек регистрации, как для внутренних, так и для международных воздушных линий. Всё это есть в проекте, к реализации которого прямо сегодня приступают наши коллеги», — прокомментировал Александр Моор.

Реконструкция будет осуществляться поэтапно, в условиях работы действующего аэровокзала. Площадь нового терминала составит 46 тыс. кв. м в то время как площадь существующего терминала — 27 тыс. кв. м. С вводом нового аэровокзала пропускная способность аэропорта увеличится до 1 900 пасс./час, а общий годовой пассажиропоток составит 3,8 млн. человек.

Помимо здания аэровокзала в рамках строительства будет произведена реконструкция инженерных сетей зданий и сооружений, привокзальная площадь и перрон. Новый терминал будет оснащён семью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

По результатам конкурсного отбора заключён договор строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». Организация имеет большой опыт строительства и реконструкции аэропортовой инфраструктуры.

Начавшееся строительство — не первое преображение аэропорта. В 2017 году был введён в эксплуатацию новый терминал, однако в связи с нарастающими объёмами пассажирских перевозок возникла необходимость увеличения пропускной способности Рощино. Работы по реконструкции планируется завершить в 2027 году.