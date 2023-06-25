В Санкт-Петербурге запустили производство первых в России наливных палубных покрытий

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«Петербургская компания «Морские Комплексные Системы» запустила производство наливных палубных покрытий. Первые изделия уже отгружены нескольким верфям и Кронштадтскому морскому заводу для легендарной «Авроры».

Импортозамещение наливных покрытий «Морские Комплексные Системы» ведут с 2020 года. Гендиректор компании Павел Зубков отметил, что заливные палубы производства МКС высоко оценены заказчиками.

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«Качество готового продукта оказалось ничуть не хуже ранее применяемого иностранного аналога — в чём-то оно даже его превосходит», — рассказал заместитель главного строителя кораблей АСЗ Никита Ситников.

Наливное палубное покрытие — это многослойная самовыравнивающаяся система палубных покрытий на основе эпоксидной смолы. Одно из главных достоинств таких полов — ремонтопригодность. Также «жидкая палуба» отличается монолитностью.

«Наливные верхние палубы шереховатые, долговечные и, самое главное, повышают безопасность тех, кто на них работает», — считает гендиректор ООО «Судовые движительные комплексы» Иван Положий.

Ранее для российского флота такие изделия поставляли американские компании.

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Сообщение подготовлена камрадом Лес.

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