Российский производитель химии SIBEARIAN выпустил уникальную белую краску для всех типов обуви.

SIBEARIAN (российский бренд, производящий средства по уходу за одеждой, обувью и спортивным снаряжением) разработал собственную технологию и запустил в производство уникальную, несмываемую белую краску для всех типов обуви — SIBEARIAN RE:NEW WHITE. Она не желтеет и не образует трещин на обуви.

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Роман Гришин, сооснователь и CEO SIBEARIAN:

«Белая обувь быстро пачкается и чистка не всегда спасает. Для решения этой проблемы мы запустили краску SIBEARIAN RE:NEW — белая обувь как новая за 3 минуты. Средство позволяет вернуть внешний вид любимой паре кроссовок. Мы рассчитываем на то, что наши продажи на маркетплейсах составят 6-10 млн рублей в месяц в сезон».

Мелкодисперсные частицы неорганического пигмента обеспечивают матовое равномерное покрытие, оставляя материал обуви рельефным. Пигмент подобран максимально естественного цвета, без ухода в синеву. Растворители выбраны таким образом, чтобы краска не только быстро высыхала, но и не имела неприятного запаха.

Главная особенность нового продукта SIBEARIAN RE:NEW WHITE — скорость впитываемости. Идеальный белый цвет обуви и аксессуаров достигается за 20 минут. Краска подходит для любых поверхностей/материалов: кожи, кожзама, экокожи, текстиля, резины, подошв. Фасуется продукт в экономичные флаконы по 100 мл.

Отличительные особенности SIBEARIAN RE:NEW WHITE

Полное обновление внешнего вида обуви и аксессуаров за 20 минут;

Не нарушает структуру и фактуру материала;

Не оставляет разводов;

Маскирует желтизну, потертости, пятна и царапины без следа;

Не стирается, не слезает, не красит другие поверхности.

Разработкой продукта занимался Михаил Кондратенко — кандидат физико-математических наук, ученый, выпускник физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Лауреат премии правительства Москвы молодым ученым 2018 за разработку технологии сухого нанесения финишных водо- и маслоотталкивающих покрытий на ткани. Автор более 40 статей в рецензируемых научных журналах (h-index 14). Соавтор двух патентов.