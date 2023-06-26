ДМЗ выпустил 11 000-ый вагон электропоезда

На Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в Трансмашхолдинг) выпустили 11 000 вагон электропоезда.

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Новый подвижной состав в корпоративной окраске РЖД осмотрели и оценили комфортабельность салона заместители генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Артем Леденев и Александр Лошманов, а также заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Пегов.

Д. Пегов обратил внимание на большую востребованность электропоездов производства ДМЗ в регионах России и поблагодарил коллектив предприятия за труд. А. Лошманов отметил, что работа над новой моделью поезда велась в активном сотрудничестве с эксплуатирующими организациями, в том числе компанией «Российские железные дороги».

Демиховский машиностроительный завод выпускает электропоезда с 1992 года. Сегодня ДМЗ является крупнейшим в России и Европе предприятием по количеству строящихся вагонов электропоездов. За 31 год коллективом предприятия разработано 23 типа электропоездов. Современные модели поездов ДМЗ — постоянного тока ЭП2Д и переменного тока ЭП3Д — эксплуатируются на 13 из 16 полигонов железных дорог России, а также в Армении и Казахстане. Основными потребителями продукции завода являются АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и ОАО «Российские железные дороги».

На сегодняшний день производственные мощности завода по выпуску новых вагонов электропоездов постоянного и переменного тока составляют 630 единиц в год. В 2023 году ДМЗ запланирован выпуск 528 вагонов электропоездов, в том числе 212 модели ЭП2Д, 130 модели ЭП3Д и 186 модели ЭП2ДМ.