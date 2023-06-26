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Спортивные объекты

В Приморье после реконструкции открыли гребную базу для международных соревнований

 © primamediamts.servicecdn.ru

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Гребная база в поселке Лозовом Приморского края, реконструированная по нацпроекту «Демография» для принятия международных соревнований, открылась в субботу, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Реконструкция гребной базы «Олимпийская» в поселке Лозовый Приморского края, где с 1988 года готовили спортсменов к российским и международным соревнованиям, началась в 2020 году. На ее месте появился новый круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России по гребле и другим видам спорта.

 © sportprimorsky.ru

За время реконструкции построили двухэтажный комплекс с учетом всех передовых технологий, с гостиничными номерами, эллингами для лодок, тренажерными залами, медицинским кабинетом, центром реабилитации, столовой, административными и техническими помещениями.

 © primgazeta.ru

 © primgazeta.ru
Источник: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/15783657

спортивные объекты, реконструкция, Приморский край
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.06.2311:58:20

    Густо пошли: гребная база в Подмосковье (Бронницы), база в Приморье.

    #1264777
    • Нет аватара termometrix
      26.06.2312:04:35

      А также гребная база в Твери:

      https://vskmo.r...kurs-na-finish/

      #1264778
    • Нет аватара Денис Денисофф
      26.06.2312:50:39

      Это, видимо, типа намёка всяким недружественным послам и т. п. личностям — типа гребите отсюда. Прям с первого мостика и гребите. Теперь они могут грести и из Приморья.)))

      #1264785
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