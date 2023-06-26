В Приморье после реконструкции открыли гребную базу для международных соревнований
ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Гребная база в поселке Лозовом Приморского края, реконструированная по нацпроекту «Демография» для принятия международных соревнований, открылась в субботу, сообщает пресс-служба правительства Приморья.
Реконструкция гребной базы «Олимпийская» в поселке Лозовый Приморского края, где с 1988 года готовили спортсменов к российским и международным соревнованиям, началась в 2020 году. На ее месте появился новый круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России по гребле и другим видам спорта.
За время реконструкции построили двухэтажный комплекс с учетом всех передовых технологий, с гостиничными номерами, эллингами для лодок, тренажерными залами, медицинским кабинетом, центром реабилитации, столовой, административными и техническими помещениями.
- В регионах открыты новые спортивные объекты 15 часть ( 2021 г.)
- В Кемерове после реконструкции открылся бассейн «Лазурный»
- При поддержке «Роснефти» в Югре реконструирован спортивный комплекс
26.06.2311:58:20
26.06.2312:04:35
26.06.2312:50:39