Завод «Звезда» завершил испытания редукторного комплекса для корвета проекта 20386

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Петербургский производитель судовых двигателей и тяжелых редукторов ПАО «Звезда» завершил разработку, изготовление и испытания агрегатированного редукторного комплекса 6РП для корвета проекта 20386 с газотурбинной силовой установкой. Об этом Sudostroenie.info сообщил представитель предприятия в ходе XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Напомним, редукторный комплекс 6РП включает в себя два редуктора и межредукторную передачу, объединенные на единой раме. Общий вес комплекса составляет около 100 тонн.

Комплекс 6РП относится к редукторным агрегатам нового поколения. При его создании конструкторы ушли от классической компоновки, разместив основное оборудование на единой раме. Это позволило снизить общую массу, упростить монтаж, а также повысить ресурс и надежность оборудования.