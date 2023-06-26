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Производство

Завод «Звезда» завершил испытания редукторного комплекса для корвета проекта 20386

редукторредуктор © sudostroenie.info

Петербургский производитель судовых двигателей и тяжелых редукторов ПАО «Звезда» завершил разработку, изготовление и испытания агрегатированного редукторного комплекса 6РП для корвета проекта 20386 с газотурбинной силовой установкой. Об этом Sudostroenie.info сообщил представитель предприятия в ходе XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Напомним, редукторный комплекс 6РП включает в себя два редуктора и межредукторную передачу, объединенные на единой раме. Общий вес комплекса составляет около 100 тонн.

Комплекс 6РП относится к редукторным агрегатам нового поколения. При его создании конструкторы ушли от классической компоновки, разместив основное оборудование на единой раме. Это позволило снизить общую массу, упростить монтаж, а также повысить ресурс и надежность оборудования.
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/39693.html

кораблестроение, корветы, проект 20386, редуктор 6РП, ПАО Звезда
  • Jorjio774 Jorjio774
    26.06.2319:08:33

    Отличная новость, с точки зрения движителя. Но судьба 20386, конечно, весьма витиевата. Модульность, конечно, хорошая идея, но главное что-бы это не было самоцелью. Надеюсь на лучшее.   

    #1264821
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      26.06.2319:24:42

      В данном случае самый главный тут редукторный комплекс. Он пригодится для практически любого типа корвета.

      #1264822
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