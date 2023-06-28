Рост промышленного производства в мае ускорился
Росстат опубликовал оперативную информацию «Социально-экономическое положение России, январь-май 2023 г.
Согласно этим индекс промышленного производства в мае составил 107,1% к маю прошлого года. За январь-май индекс составил 101,8%.
В том числе обрабатывающий сектор экономики в мае показал результат 112,8% к маю 2022 года. За январь-май индекс составил 104,8%.
Среди обрабатывающих производств максимальный рост в мае показали:
— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 186,3%
— производство электрического оборудования — 149,5%
— производство прочих транспортных средств и оборудования — 148,3%
— производство мебели — 136,9%
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 131,5%
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 129,2%.
Также в мае продолжалась начатая в апреле стабилизация добывающего сектора экономики, индекс произодства в мае составил 101,9%, за 5 месяцев 99,0%.
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29.06.2309:24:22