Рост промышленного производства в мае ускорился

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Росстат опубликовал оперативную информацию «Социально-экономическое положение России, январь-май 2023 г.

Согласно этим индекс промышленного производства в мае составил 107,1% к маю прошлого года. За январь-май индекс составил 101,8%.

В том числе обрабатывающий сектор экономики в мае показал результат 112,8% к маю 2022 года. За январь-май индекс составил 104,8%.

Среди обрабатывающих производств максимальный рост в мае показали:

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 186,3%

— производство электрического оборудования — 149,5%

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 148,3%

— производство мебели — 136,9%

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 131,5%

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 129,2%.

Также в мае продолжалась начатая в апреле стабилизация добывающего сектора экономики, индекс произодства в мае составил 101,9%, за 5 месяцев 99,0%.