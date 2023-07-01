В Тарногском округе Вологодской области после реконструкции открылась животноводческая ферма

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Ферма на 200 голов крупного рогатого скота открылась в Тарногском округе.

По проекту, стартовавшему два года назад, выполнена реконструкция коровника с установкой новой несущей конструкции — металлического каркаса и стен. На ферме заменены полы, постелены животноводческие маты, поставлено новое стойловое оборудование, уровневая система поения, введены в эксплуатацию навозоуборочные транспортеры, сделан световой конек, установлен новый молокопровод. Также отремонтированы молочный блок, лаборатория, подсобные помещения, для персонала обустроена комната отдыха и душевая.

СПК «Ромашевский» — стабильно развивающееся хозяйство. За 2022 год здесь увеличились надои до 2,2 тысяч тонн молока, продуктивность дойного стада превысила 8 тысяч кг молока на одну корову. За пять месяцев нынешнего года надои молока увеличились еще на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всё произведённое предприятием молоко-сырье реализуется на ОАО «Тарногский маслозавод» высшим и первым сортом.

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