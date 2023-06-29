На заводе Омский каучук запущено производство по переработке технического бутана

На «Омском каучуке» было запущено модернизированное производство по переработке технического бутана. Установка предназначена для очистки от легких углеводородов сырья, в дальнейшем разделяемого на бутан нормальный и изобутан.

Модернизированная установка на четверть увеличит переработку технического бутана. Тем самым будет существенно расширена сырьевая база для получения высокооктанового компонента автомобильного топлива. Цель — обеспечить стабильно высокими нагрузками установки по производству МТБЭ, а также увеличить выпуск бутана нормального и пентановой фракции.

Вместе с тем предприятие оснастило производственную установку новыми и современными средствами контроля и автоматики, провело диагностику и испытания существующего технологического оборудования, а также закупило и смонтировало новое современное насосное оборудование отечественного производства. Итогом этой работы станет увеличение переработки фракции технического бутана до 210 тысяч тонн в год.

А также дан старт строительству производства полиизобутилена.

Проект по строительству производства полиизобутилена мощностью 10 тысяч тонн ежегодно является знаковым для химической отрасли. В результате на предприятии будет использована новая отечественная технология, разработку которой Минпромторг России поддержал через НИОКРы. По итогам реализации «с нуля» такого капиталоемкого проекта полностью удовлетворит запросы внутреннего рынка.

«Запуск производства на заводе „Омский каучук“ позволит исключить зависимость нашей страны от поставок из-за рубежа ПИБа, который применяется в смазочных материалах, клеях и герметиках, электроизоляционных изделиях, эмульгаторах, а также в геологоразведке. В настоящий момент более 90% низкомолекулярного полиизобутилена импортируется. Поэтому проект по созданию производства ПИБ был поддержан государством в рамках субсидии на НИОКР (постановление Правительства Российской Федерации № 1649)»