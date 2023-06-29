Медицинский и общественный центры нового кампуса УрФУ готовы к работе

В Екатеринбурге состоялось открытие медицинского и общественного центров, построенных в рамках первой очереди нового кампуса Уральского федерального университета.

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Презентацию объектов для журналистов региональных изданий 28 июня 2023 года провел генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Общая площадь медицинского центра превышает 7 тысяч кв. м, в нем разместились клинико-диагностическая лаборатория, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, врачебные кабинеты, а также блок неотложной помощи инфекционного и травматологического профилей. Медицинский центр оснащен необходимым оборудованием, в частности в отделении лучевой диагностики установлен цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет делать снимки в разных плоскостях.

«Университетская клиника отличается от любого медицинского учреждения тем, что практическая медицина интегрируется в образовательный процесс, а инновационные разработки ученых УрФУ имеют короткую дорогу, чтобы прийти в практическую медицину. Уровень оказания медицинской помощи, современные технологии, нововведения в университетской клинике, конечно, значительно выше, чем в обычной поликлинике», — сказала главврач медсанчасти УрФУ Татьяна Найденова.

© www.sinara-group.com

В общественном центре общей площадью свыше 35 тысяч кв. м оборудованы 35 конференц-залов на 1100 мест, электронная библиотека, для мероприятий создан актовый зал на 255 мест. В центре также разместились всесезонный манеж, блок полного цикла приготовления пищи и столовая, административное ядро с пунктом безопасности и управления периметром всего кампуса.

Проект строительства кампуса УрФУ — центра цифровой трансформации реализуется по поручению Президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». На втором этапе реализации проекта будут возведены учебные корпусы Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Сдать их в эксплуатацию планируется осенью 2025 года. Общая площадь объектов кампуса составит порядка 400 тыс. кв. м.