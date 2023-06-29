В Красноярске сдано пятое промерное судно проекта RDB 66.62

Государственная приемочная комиссия 29 июня приняла промерное судно класса РРР «X О 2.0 (лед 20) А»" проекта RDB 66.62 «Анатолий Шилов», построенное на мощностях ЗАО «Нефтефлот» по заказу ФКУ «Речводпуть» для Администрации Енисейского бассейна.

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Это пятое промерное судно данного проекта из восьми, строящихся в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для администраций бассейнов внутренних водных путей РФ.

Проект судна выполнен Ростовским центральным проектно — конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»). Судно предназначено для проведения промерных работ и гидрографических изысканий на внутренних водных путях разряда «О» и оборудовано носовым подруливающим устройством мощностью 15 кВт.

© morflot.gov.ru

В целях выполнения промерных работ и гидрографических изысканий судно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D — рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.

В 2022 году построены и переданы эксплуатирующим организациям 4 судна серии: «Вадим Викторовский» — ФБУ «Администрация «Волго — Балт»; «Галс» — ФБУ «Администрация «Волго-Дон»; «Василий Аршинов» — ФБУ «Администрация «Камводпуть» и «Рельеф» — ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

Согласно госконтракту следующие поставки судов проекта предназначены Администрациям Амурского, Беломорско — Онежского и Обь — Иртышского бассейнов внутренних водных путей.