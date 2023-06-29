Центр судоремонта «Звёздочка» ввёл в эксплуатацию участок дезактивации

Центр судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) завершил работы по реконструкции комплекса для обращения с накопленными радиоактивными отходами и кондиционирования накопленных радиоактивных отходов.

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Этот объект стал завершающим в программе модернизации комплекса для обращения с накопленными радиоактивными отходами и кондиционирования накопленных радиоактивных отходов.

Данный производственный участок предназначен для дезактивации съёмного оборудования атомных подводных лодок, надводных кораблей, судов атомно-технологического обслуживания, загрузки и разгрузки дезактивированного оборудования и материалов. Он включает в себя санпропускник, площадку выгрузки-погрузки, комнату технолога, пункт радиационного контроля, участок дезактивации. Комплекс обеспечивает парожидкостную, механическую, локальную электрохимическую, полимерную и погружную жидкостную дезактивации.

Ранее работы по модернизации были проведены на объектах хранения жидких радиоактивных отходов, спецпрачечной, выполнено строительство гаража-стоянки для спецтранспорта. Мероприятия реализованы в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года».

Подрядчиком работ по реконструкции выступила компания ООО «Спецтехкомплект». Активное участие в подготовке и реализации проекта принимали специалисты АО «НИПТБ «Онега», осуществлявшие авторский надзор и техническое сопровождение. Техническим заказчиком выступало Управление капитального строительства Центра судоремонта «Звёздочка».

Реализация данного проекта является эффективным направлением капиталовложений, позволяющим существенно расширить возможности обращения с РАО на АО «Центр судоремонта «Звёздочка».