Заложен первый камень в фундамент нового производственного корпуса на автомобильном заводе «Урал»

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В России и за рубежом очень востребована продукция автозавода, расположенного в Челябинской области — в Миассе. Объемы выпуска спецмашин, в том числе и для армии, растут. Поэтому дан старт строительству нового сборочного конвейера. Он сможет выпускать 5 500 спецавтомобилей в год, для этого откроют 1 200 новых рабочих мест.

Как выяснила «Губерния», в 2022 году миасский автозавод значительно увеличил выпуск продукции по гособоронзаказу. Стратегия предприятия предусматривает рост объемов производства военной и коммерческой техники. А так как линия сборки действующего главного конвейера имеет ограничения по весу и длине собираемых автомобилей, понадобился новый конвейер.

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Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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