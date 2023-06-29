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Судостроение и судоходство

Находкинский СРЗ заложил серию из 14 краболовных судов

На Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ, г. Находка, Приморский край) 29 июня 2023 года состоялась торжественная церемония закладки новой серии из 14 краболовных судов. Большая часть корпусов судов закладывается для группы компаний «Антей».

 © paluba.media

Сегодня на заводе одновременно строится 22 судна. Это самая большая серия строительства судов за всю историю АО «НСРЗ».

 © sudostroenie.info
Источник: https://portnews.ru/news/349649/

Находкинский судоремонтный завод, Приморский край, краболов
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    29.06.2313:21:16

    Ого! А у нас крабов хватит на все суда?    

    #1265035
    • Katamaran Katamaran
      29.06.2313:24:01

      23.06.23

      Планируется, что по итогам второго этапа распределения инвестквот может быть построено до 35 судов-краболовов. В настоящее время средний возраст судов, которые работают на промысле крабов, составляет 30 лет.

      #1265036
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