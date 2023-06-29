Находкинский СРЗ заложил серию из 14 краболовных судов
На Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ, г. Находка, Приморский край) 29 июня 2023 года состоялась торжественная церемония закладки новой серии из 14 краболовных судов. Большая часть корпусов судов закладывается для группы компаний «Антей».
Сегодня на заводе одновременно строится 22 судна. Это самая большая серия строительства судов за всю историю АО «НСРЗ».
Источник: https://portnews.ru/news/349649/
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