На СЗ «Лотос» спущен на воду самоходный земснаряд
На судостроительном заводе «Лотос» спущен на воду новый самоходный земснаряд.
Проект был разработан совместно с голландской компанией. Это второе судно из серии четырех земснарядов. Основное назначение судна — проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будет использоваться также для чистки рек и каналов от наносов.
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29.06.2317:48:36