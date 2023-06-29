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Судостроение и судоходство

На СЗ «Лотос» спущен на воду самоходный земснаряд

На судостроительном заводе «Лотос» спущен на воду новый самоходный земснаряд.

 © cdn.abnews.ru

Проект был разработан совместно с голландской компанией. Это второе судно из серии четырех земснарядов. Основное назначение судна — проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будет использоваться также для чистки рек и каналов от наносов.
Источник: https://abnews.ru/ug/news/astrakhan...vodu-spushhen-samohodnyj-zemsnaryad

Лотос, Астраханская область, земснаряд
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