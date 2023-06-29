На Окской судоверфи спущен на воду четвёртый буксир-спасатель проекта NЕ025 «Печак»

На АО «Окская судоверфь» состоялась церемония спуска на воду четвёртого буксира-спасателя проекта NЕ025 «Печак» для ФГБУ «Морспасслужба».

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Судно получило название от мыса, расположенного в Архангельской области на юго-западной оконечности Большого Соловецкого острова. Мыс Печак известен судоводителям тем, что на протяжении нескольких сотен метров от линии берега окружен мелководьем, обнажающимся всякий раз во время отлива.

Полтора года назад на АО «Окская судоверфь» состоялась закладка пяти морских противопожарных буксиров-спасателей проекта NЕ025 для Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

© morflot.gov.ru

В декабре 2022 года состоялся спуск на воду судна «Тиман», в мае 2023 года осуществлён спуск судна «Тепсей». Достройка судов осуществляется у причальной стенки завода.

ФГБУ «Морспасслужба» впервые исполняет функции государственного заказчика судов, которые будет эксплуатировать в дальнейшем.

© morflot.gov.ru

Строительство серии буксирно-спасательных судов проекта NE025 ведется в рамках реализации плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ).

Два судна будут приписаны к порту Мурманск, два — к порту Петропавловск-Камчатский и еще одно к порту Архангельск.

Проект NE025 разработан АО «Нордик Инжиниринг». Буксир предназначен для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятия знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, заводки и подъема якорей, перевозки грузов на рабочей палубе, обеспечения работы дноуглубительного флота, обеспечения гидротехнических работ, доставки и развертывания средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно, оказания помощи в тушении пожаров.

К преимуществам проекта относится оптимизация конструкторских решений. Применено преобладающее наполнение отечественным оборудованием. Проектные решения являются универсальными, различные модификации буксира способны восполнить существующую потребность в судах данного класса и обеспечить обновление аварийно-спасательного флота России.

Справка:

Основные характеристики буксира-спасателя проекта NE025: ледовый класс КМ ✪ Arc4 (hull, machinery) R1 AUT3 FF3WS Tug; длина 29 м; ширина 9,4 м; высота борта на миделе 4,2 м; осадка по ЛГВЛ на миделе 3,2 м; мощность главных двигателей — 2×746 кВт, экипаж 8 чел. Тип судна — однопалубное, со средним расположением машинного отделения, с двухвальной дизельной энергетической установкой, с носовым расположением двухъярусной надстройки и открытой рабочей палубой в кормовой части.