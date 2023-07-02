Новую линию открыли на производстве упаковочных материалов в Подольске Московской области

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В Подольске предприятие по производству упаковочных материалов АО «Георг Полимер» запустило новую линию производства ленты для формирования одноразовых лотков под запайку.

Модернизация и расширение производства стали возможными за счет государственной поддержки, полученной от Фонда развития промышленности в размере почти 230 млн рублей.

«Благодаря новой отечественной линии с российским программным обеспечением мы автоматизировали процесс подачи материалов в экструзионную линию, которая производит полипропиленовую ленту. Это позволило свести к нулю выпуск брака и освободило сотрудников от ручного труда», — сказал руководитель производственных проектов предприятия Дмитрий Абрамов.

© inpodolsk.ru

Приобретение двух высокопроизводительных термоформовочных линий позволит повысить выпуск готовой продукции на 15-20% до 9 миллионов изделий. Это положительно скажется на росте выручки и прибыли предприятия, даст возможность создать новые рабочие места.

Современное предприятие создано в в 2007 году. Специализируется на производстве ленты на основе полипропилена и полистирола для различных способов формования упаковки, а также готовых контейнеров для использования на автоматических фасовочных линиях.

Потенциальными потребителями продукции компании являются пищевые перерабатывающие предприятия, в том числе мясные, молочные, фасовочные, предприятия по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд.

Продукция поставляется на предприятия Москвы и Московской области, Северо-Западного и Центрального Федерального округа, Уральские и Сибирские предприятия.

АО «Георг Полимер» одним из первых предприятий от городского округа Подольск стало участником Национального проекта «Производительность труда».Численность работников на нем составляет 284 человека. Выручка по итогам работы за 2021 год составила 2,17 миллиарда рублей.