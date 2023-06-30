Ростех полностью обновил трамвайный парк Владикавказа

Уральский завод транспортного машиностроения Ростеха завершил поставку 28 вагонов модели 71-412 во Владикавказ, полностью обновив подвижной состав городского трамвайного парка.

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Переданный в столицу Республики Северная Осетия — Алания современный транспорт оснащен системами кондиционирования, отопления и видеонаблюдения, а также специальной кабиной для снижения рисков, связанных с усталостью водителя.

Трамваи поставлены в рамках контракта, заключенного в августе 2022 года между «Уралтрансмашем» и Управлением транспорта и дорожного строительства администрации Владикавказа.

«Во Владикавказе при нашем участии полностью обновлен подвижной состав трамвайного парка. Жителям и гостям города уже полюбились новые трамваи. Они, безусловно, повысят комфорт и качество жизни в столице республики. В ближайшие дни в город-заказчик поступят тележки для последних вагонов, и тогда все трамваи будут готовы к эксплуатации. Предприятие станет обслуживать поставленные вагоны на протяжении гарантийного срока их службы», — рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по гражданской технике «Уралтрансмаша» Алексей Серков.

Частично низкопольный односекционный трамвайный вагон 71-412 оснащен созданной специально для него новой эргономичной кабиной с пультом управления. Современные системы кондиционирования и отопления обеспечивают комфорт водителя и пассажиров в любое время года.

Кроме того, вагон оснащен навигационным оборудованием, видеонаблюдением, а также информационным комплексом. В трамвае установлена современная медиасистема демонстрации схемы движения по маршруту для слабослышащих пассажиров и трансляции динамической рекламы с помощью ЖК-мониторов. Трамвай отвечает требованиям программы «Доступная среда».