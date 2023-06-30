На Амурском судостроительном заводе заложен док «Амурец» проекта 65911

На Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край) заложен док «Амурец» проекта 65911.

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Новый спусковой док, который будет обеспечивать вывод заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу, строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.

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Помимо док-понтона он будет включать в себя транспортный док для отправки заказов на сдаточную базу предприятия во Владивосток.