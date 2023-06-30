На Амурском судостроительном заводе заложен док «Амурец» проекта 65911
На Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край) заложен док «Амурец» проекта 65911.
Новый спусковой док, который будет обеспечивать вывод заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу, строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.
Помимо док-понтона он будет включать в себя транспортный док для отправки заказов на сдаточную базу предприятия во Владивосток.
Источник: https://vk.com
- На Амурском судостроительном заводе спустили на воду новый корвет «Резкий» для Тихоокеанского флота
- Амурский СЗ сдал паром «Александр Деев» проекта CNF11CPD/00300
- На новом железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев» поднят флаг России
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!