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Судостроение и судоходство

На Амурском судостроительном заводе заложен док «Амурец» проекта 65911

На Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край) заложен док «Амурец» проекта 65911.

 © vk.com

Новый спусковой док, который будет обеспечивать вывод заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу, строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.

 © vk.com

Помимо док-понтона он будет включать в себя транспортный док для отправки заказов на сдаточную базу предприятия во Владивосток.
Источник: https://vk.com

Амурский судостроительный завод, Хабаровский край, док, 65911
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