«ВСМПО-Ависма» запустила комплекс по обработке колец и дисков из титановых сплавов.

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ВЕРХНЯЯ САЛДА /Свердловская область/, 30 июня. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» — запустил в Верхней Салде Свердловской области производственный комплекс по обработке колец и дисков из титана и титановых сплавов. Комплекс строился последние три года, общая площадь его корпусов составила 10 тыс. кв. м, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

«Мы с вами сегодня присутствуем на значимом событии — открытии нового комплекса по обработке колец и дисков из титановых сплавов. Проект, который занял более трех лет, <…> его реализация позволила нам выйти на новый уровень, улучшить портфель заказов, что важно — создать новые рабочие места, создать перспективу в том числе и для нашего сообщества», — сказал член совета директоров «ВСМПО-Ависма» Максим Смирнов на церемонии запуска комплекса.

Он добавил, что объем инвестиций в строительство комплекса составил 3,2 млрд рублей.

В пресс-службе корпорации уточнили, что в цехе запущена первая очередь линии получистовой обработки колец и дисков. Следующим этапом инвестпроекта станет строительство второй очереди, которая позволит проводить чистовую обработку колец и дисков для авиации и двигателестроения. «Тот результат, который мы видим сегодня, превзошел наши ожидания: новое производство, не имеющее аналогов в России, обещает не только создание новых рабочих мест, но и рост объемов производимой для российской промышленности продукции», — привели в корпорации слова зампредседателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова.

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