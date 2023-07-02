В Екатеринбурге хладокомбинат № 3 запустил модернизированный цех

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Крупнейший производитель мороженого на Среднем Урале Хладокомбинат № 3 запустил обновленный компрессионный цех, где при низких температурах происходит закаливание продукции. Масштабная модернизация предприятия началась в 2019 г. — тогда из-за недостаточной генерации холода оно столкнулось с тем, что не успевает обработать весь объем мороженого.

Объём инвестиций превысил 300 млн руб. На эти средства практически с нуля построили новый цех и закупили новое оборудование.

После выхода на проектную мощность фабрика будет выпускать до 50 тонн мороженого в сутки.

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По словам гендиректора хладокомбината Натальи Мерзляковой до 2019 г. ежедневно производилось до 20 тонн мороженого. Сейчас, пока мощности находятся в процессе наладки, предприятие выпускает около 38 тонн продукции, а после выхода на полную мощность будет производить по 50 тонн в сутки.

В настоящий момент фабрика поставляет мороженое не только в разные регионы России, но и за рубеж. Объем сбыта предприятия растёт преимущественно за счет экспортных поставок — в страны ЕАЭС, Китай, Монголию, Азербайджан, Казахстан. В планах — выход на рынок Вьетнама, Египта и Индии.

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