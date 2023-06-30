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Авиация

Новое здание аэропорта открыли в Томпонском районе Якутии

 © ysia.ru

Новое здание аэропорта открыли в поселке Теплый Ключ Томпонского района Якутии. Это уже второй аэропорт, который открыли в республике за неделю.

Новый комфортабельный аэровокзал со всеми удобствами построили взамен старого деревянного здания. Кроме самого здания аэровокзала, также построены гараж, контрольно-пропускной пункт и ограждения.

 © ysia.ru

 © ysia.ru

 © ysia.ru

 © ysia.ru

 © ysia.ru
Источник: https://ysia.ru/novoe-zdanie-aeropo...tkryli-v-tomponskom-rajone-yakutii/

Якутия, аэропорт
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