Новое здание аэропорта открыли в Томпонском районе Якутии
Новое здание аэропорта открыли в поселке Теплый Ключ Томпонского района Якутии. Это уже второй аэропорт, который открыли в республике за неделю.
Новый комфортабельный аэровокзал со всеми удобствами построили взамен старого деревянного здания. Кроме самого здания аэровокзала, также построены гараж, контрольно-пропускной пункт и ограждения.
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