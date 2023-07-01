Более 100 км новых путей уложили на ДВЖД с начала года

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На Дальневосточной магистрали (ДВЖД) с начала 2023 г. в рамках программы модернизации Восточного полигона уложено более 100 км новых путей. Основной объём работ в количестве 98 км произведён на Байкало-Амурской Магистрали в Амурской области и Хабаровском крае.

Всего строительные работы сейчас ведутся на 107 объектах, включая перегоны, двухпутные вставки, станции и разъезды, подъездные пути к портам и объектам энергетики.

В том числе на перегоне Болен — Мони уложено более 21 км, на разъезде Мостовом — 15 км, на перегонах Звонкое — Демченко и Демченко — Исакан 12 км и 9 км соответственно.

Кроме этого, на ДВЖД с начала года возведено 96 мостов и 59 водопропускных труб, уложено 54 стрелочных перевода.

До конца 2023 года на 86 объектах строительства по программе модернизации Восточного полигона запланировано открытие движения поездов.

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