На площадке сооружения Курской АЭС-2 завершена ключевая операция — контрольная сборка реактора инновационного энергоблока № 1.

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На стройплощадке станции замещения Курская АЭС-2 специалисты установили на штатное место последние конструктивные элементы реактора, включая такие крупногабаритные, как блок защитных труб и верхний блок. В собранном виде его вес составил 671 тонну, длина 19,3 — метра, а диаметр — 4,8 метра.

Контрольная сборка — это ключевая операция, в ходе которой проверяется собираемость всех изготовленных внутрикорпусных устройств и крышки реактора с корпусом реактора.

Внутри корпуса реактора размещены внутрикорпусная шахта весом в 76 тонн, предназначенная для размещения в ней активной зоны и организации потока теплоносителя, выгородка (37 тонн), необходимая для формирования поля энерговыделения, дистанционирования тепловыделяющих сборок и ограничения воздействия нейтронного излучения на корпус, а также блок защитных труб (69 тонн), обеспечивающий поджатие и дистанционирование тепловыделяющих сборок в реакторной решетке, фиксации тепловыделяющих сборок в рабочем положении и защиту поглощающих стержней системы управления и защиты.

Сверху на блок защитных труб установлен верхний блок с крышкой, предназначенный для уплотнения главного разъема реактора и установки приводов СУЗ и другого оборудования.

«Оптимизация этапа проверки собираемости реактора проводилась по ПСР-проекту. Это значительно сокращает сроки и упрощает монтаж реакторной установки на площадке строительства Курской АЭС-2. Следующий этап в работе с реактором — монтаж направляющих систем центровки верхнего блока и внутрикорпусной шахты. После того, как завершатся работы по приварке направляющих системы центровки, будут проведены работы по перемещению внутирикорпусных устройств в шахты ревизии для обеспечения топливной загрузки активной зоны и перехода на следующие этапы ввода блока в эксплуатацию», — отметил первый заместитель директора по сооружению новых энергоблоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

Монтажные работы по проверке собираемости реактора провели специалисты АО «Энергоспецмонтаж».

"Процедура по проверке собираемости реактора производилась под контролем опытных специалистов. Перед тем как собрать реактор, каждая деталь его корпуса проверялась на совместимость друг с другом, — пояснил главный инженер АО «Энергоспецмонтаж» Евгений Неделин. — При сборке реактора использовался полярный кран и траверса универсальная, чтобы мы могли установить такое крупногабаритное оборудование, как внутрикорпусная шахта, выгородка и блок защитных труб. В корпусе реактора первого энергоблока Курской АЭС-2 уменьшено количество сварных соединений с шести до четырех — этого удалось добиться за счет объединения опорной обечайки с обечайкой зоны патрубков, а также объединения верхней и нижней обечаек корпуса реактора".

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Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (АО «Атомэнергопроект») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+" проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.