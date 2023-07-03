Россияне завоевали 15 медалей на Европейской географической олимпиаде

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Участники из России завоевали три золотых, девять серебряных и три бронзовых медали на Европейской географической олимпиаде, которая проходила в Сербии. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения России.

«В Сербии завершилась восьмая Европейская географическая олимпиада. Российская сборная завоевала три золотых, девять серебряных и три бронзовых медали. Итоги международного состязания подводились индивидуально в двух возрастных категориях: основная команда (старшая группа 16-19 лет) и дополнительная команда (юниоры 12-15 лет). Юниоры участвовали в олимпиаде в качестве дополнительной команды», — рассказали в пресс-службе.

Олимпиада проводится с 2015 года. Ее цель — повысить интерес молодежи к географическим исследованиям, подчеркнуть важность географии как науки.