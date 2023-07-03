«ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование для энергоблока № 3 Белоярской АЭС

На Белоярскую атомную станцию доставлен комплект из восьми модулей испарителя парогенератора ПГН-200М, изготовленных в АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш»).

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Тем самым, завод полностью выполнил обязательства 2023 года по изготовлению оборудования, предназначенного для замены аналогичных элементов на третьем энергоблоке Белоярской АЭС с реактором БН-600.

Модернизация модулей позволит продлить ресурс работы реакторной установки до 60 лет.

Модуль представляет собой кожухотрубный теплообменник с прямыми вертикальными трубами и линзовым компенсатором на корпусе. Изготавливается из легированной стали перлитного класса. Модули вырабатывают пар, который вращает ротор турбины для получения электроэнергии. Вес одного аппарата 20 тонн, длина — 17 м, диаметр — 1 м. Срок службы 15 лет. Парогенератор будет генерировать 660 тонн пара высокого давления в час.

Для продления ресурса работы третьего блока Белоярской АЭС необходимо поставить еще 8 таких модулей, которые уже изготавливаются на «ЗиО-Подольск». Напомним, что всего для энергоблока № 3 Белоярской АЭС заводом будет изготовлен 21 модуль, 5 из которых были отгружены в адрес атомной станции в 2022 году, 8 — в 2023-м. Оставшиеся 8 модулей планируется отправить заказчику в 2024 году.

Справка:

«ЗиО-Подольск» — единственный в стране изготовитель модулей парогенераторов для реакторов на быстрых нейтронах. Впервые данное оборудование было изготовлено заводом в 70-е годы прошлого века, в период строительства третьего блока Белоярской АЭС.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания сменного комплекта модулей для парогенераторов РУ БН-600 — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Главным конструктором выступает АО «ОКБ Гидропресс».