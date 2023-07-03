Представлен новый российский электробайк

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Компания Red совместно с Омским государственным университетом разработала недорогой электрический мотоцикл, получивший название Mars. Эта модель отличается малым весом и оформлена в стилистике, которая была популярна в 60-х годах прошлого века. Вместе с тем, Red Mars 2024 года отличается современным оснащением, хотя и стоит действительно дешево.

За представленный мотоцикл запросили всего 169 тысяч рублей (фото: Red). За такие деньги сегодня можно приобрести байки только китайского производства, да и лишь на территории КНР. В опубликованном пресс-релизе указано, что Mars — это тротуарный мотоцикл. То есть он представляет собой некий аналог скутеров. В пользу сделанного предположения говорит о том, что вес новинки не превышает 30 килограммов.

Все технические характеристики мотоцикла пока не раскрываются. Заявлено, что максимальная скорость новинки составляет всего 45 км/ч. Бортовая электроника позволяет ограничить этот показатель до 25 км/ч. Запас хода у новинки не превышает 100 километров. Разработчики дают годовую гарантию на новинку, которая также действует в течение 2000 километров.

https://www.zr....-rossijskij-eh/

https://redbt.c...red_mars_bike_/