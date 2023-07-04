ЦКБМ изготовило и отгрузило комплект оборудования для АЭС «Тяньвань»

ЦКБМ изготовило и отгрузило комплект ключевого оборудования для системы газоочистки АЭС «Тяньвань» в Китае.

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АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило комплект ловушек, который будет установлен в составе системы газоочистки на энергоблоке № 7 строящейся АЭС «Тяньвань» в Китае. В комплект входит 9 ловушек.

Ловушки изготовлены из нержавеющей стали, они представляют собой цилиндрические сосуды с эллиптическими днищами. Высота сосуда — 1,28 м, диаметр — 0,4 м. Ловушки предназначены для отделения капельной влаги от парогазовой среды. Для этого внутри корпуса ловушки установлена перегородка, которая обеспечивает сепарацию за счет отбойного действия и поворота потока на 180°. Влага стекает по перегородке и автоматически отводится из ловушки, а газовый поток отправляется на следующие ступени очистки.

«Ловушки относятся к ключевому оборудованию, входящему в систему газоочистки атомной станции. Наши изделия отличаются высокими показателями надежности, срок службы составляет 60 лет», — говорит главный конструктор по дистанционно-управляемому и транспортно-технологическому оборудованию ЦКБМ Николай Васильев. Помимо ловушек конструкторское бюро поставляет для системы газоочистки АЭС «Тяньвань» фильтры, теплообменники, компрессоры и другое оборудование.

Справка:

АЭС «Тяньвань» расположена в провинции Цзянсу, на берегу Желтого моря. Это самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В настоящее время Росатом сооружает там два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+": энергоблоки № 7 и № 8. Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. АО «Атомэнергомаш» принимает активное участие в этой работе.