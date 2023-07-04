В Тюмени открылось новое здание поликлиники № 12
Высокотехнологичное оборудование установлено в новом здании филиала городской поликлиники № 12 на ул. Пермякова в Тюмени. Здание седьмого филиала много лет было долгостроем из двух отдельно стоящих строений, но при завершении строительства их объединили переходом. Здесь работают взрослое, детское и реабилитационное отделения. В филиале наблюдаются более 27,3 тыс. тюменцев. Сейчас медпомощь можно получить по неврологии, кардиологии, травматологии, аллергологии и иммунологии, офтальмологии, оториноларингологии, эндокринологии.
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