В Тюмени открылось новое здание поликлиники № 12

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Высокотехнологичное оборудование установлено в новом здании филиала городской поликлиники № 12 на ул. Пермякова в Тюмени. Здание седьмого филиала много лет было долгостроем из двух отдельно стоящих строений, но при завершении строительства их объединили переходом. Здесь работают взрослое, детское и реабилитационное отделения. В филиале наблюдаются более 27,3 тыс. тюменцев. Сейчас медпомощь можно получить по неврологии, кардиологии, травматологии, аллергологии и иммунологии, офтальмологии, оториноларингологии, эндокринологии.

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