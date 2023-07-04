АСПО сдал танкер-химовоз проекта 00216М «Сергей Львов»
В Астраханской области на производственной площадке Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО, входит в Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС) был сдан танкер-химовоз проекта 00216М «Сергей Львов».
Танкер-химовоз проекта 00216М будет использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза. Длина судна составляет 141 м, ширина — 16,7 м, экипаж — 13 человек.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/18185999
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