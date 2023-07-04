Подогреватель высокого давления ПВД-7 для АЭС «Аккую» укомплектован внутрикорпусными устройствами

В АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») завершился один из ключевых этапов сборки подогревателя высокого давления (ПВД-7) для энергоблока № 1 АЭС «Аккую» — первой атомной электростанции в Турции.

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Специалистами АО «ЗиО-Подольск» выполнена заводка трубного пучка в корпус.

Подогреватель ПВД-7 — аппарат горизонтального типа с теплообменным трубным пучком из U-образных труб, закрепленных концами в трубной доске. После заводки трубного пучка в корпус специалистам предстоит осуществить приварку полусферического днища и внутренних устройств водяной камеры подогревателя. Затем оборудование пройдет гидравлические испытания и комплекс контрольных мероприятий. Цифра семь (ПВД-7) обозначает порядок расположения оборудования в тепловой схеме.

Подогреватель высокого давления — один из основных элементов турбоустановки атомной станции. Аппарат выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор, за счет конденсации пара отборов турбины. Масса аппарата 95 тонн, длина чуть более 13,5 метров, диаметр 2,5 м. Срок службы оборудования — 60 лет с возможностью продления.

Детальный проект оборудования разработан специалистами ООО «ААЭМ» (совместное предприятие АО «Атомэнергомаш» с участием зарубежных партнеров). Рабочая конструкторская документация разработана сотрудниками Департамента оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют сопровождение проекта изготовления и поставки основного теплообменного оборудования турбоустановки для АЭС «Аккую».

Проект АЭС «Аккую» предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами поколения 3+ типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Строительство станции реализуется по техническому проекту ВВЭР, проект строительства первой АЭС в Турции реализуется на основе экономической модели ВОО (Build — Own — Operate или «строй — владей — эксплуатируй»).

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.