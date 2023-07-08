Московская компания «СтанкоПЭТ» поставила новую линию грануляции для переработки ПА-плёнки

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Московская компания редставила новую линию грануляции полиамидной (ПА) плёнки на основе экструдера-компактора, которая позволяет максимально эффективно перерабатывать отходы плёнки и получать высококачественные вторичные гранулы.

Экструдер-компактор «СтанкоПЭТ» оснащен специализированной шнек-парой для эффективной переработки ПА. Линия грануляции обладает высокой производительностью и точностью контроля процесса грануляции. Экструдер способен обрабатывать различные виды полиамидной пленки, в том числе низкой и высокой плотности.

Линия грануляции полиамидной пленки на базе экструдера-компактора «СтанкоПЭТ» отличается высокой производительностью и эффективностью переработки в автоматическом режиме. При этом грануляция плёнки происходит без предварительного уплотнения, а на выходе получаются гранулы повышенного качества с минимальной потерей сырья. Оборудование также удобно в использовании и обслуживании.

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Компания «СтанкоПЭТ» с 1995 года занимается производством оборудования для переработки полимеров и легко и быстро решает производственные задачи в самых разных областях полимерной индустрии.