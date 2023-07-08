В Санкт-Петербурге запущено производство телекоммуникационного оборудования

© company.rt.ru

14 июня НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (Совместное предприятие «Ростелекома», ГК «Авангард» и ГК «Кьютек») запустило в Санкт-Петербурге производственную линию телекоммуникационного оборудования, включая Wi-Fi-роутеры, устройства для видеонаблюдения, IP-домофоны, коммутаторы.

Общие инвестиции в производство составил более 600 млн рублей.

© ixbt.com

Производство размещено на базе завода «Аванград» на площади 2 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, оно позволяет выпускать более 1 млн единиц телеком-оборудования в год. Изначальный штат сотрудников составляет около 200 человек. Основным заказчиком продукции станет «Ростелеком» и другие операторы. В случае высокого спроса предприятие планирует масштабировать свои мощности.

По сообщению участников нового проекта, их совместное предприятие получило название РТТ, что в вольной трактовке можно считать «Ростелеком технологиями». Именно под этой маркой и будет собираться значительная часть конечного телеком-оборудования.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский:«Собственная линия производства плат и сборки телекоммуникационного оборудования — важный этап развития нашей компании, к которому мы начали готовиться задолго до ограничения доступа к западным технологиям. Для этого нам пришлось решить множество сложнейших задач с тем, чтобы обеспечить выпуск российской продукции нужного качества и в достаточном объеме. Сегодня производственная линия официально запущена и приступает к выпуску так нужного нам оборудования. Уверен, что продукция, созданная здесь, будет востребована не только „Ростелекомом“, но и другими операторами».

В «Ростелекоме» воспринимают данный проект как элемент формирования производственного телеком-кластера. Следующем шагом на этом пути станет запуск в 2024 г. производства мобильных станций.

В будущем «Ростелеком» намерен загрузить новые производственные мощности выпуском оборудования беспроводных сетей, решениями транспортных сетей передачи данных (оборудование SDH, xWDM, MPLS-TP/IP, PDH, медиаконвертеры).

Также в планах производство мобильных устройств, абонентского оборудования (PLC-адаптеры, Wi-Fi роутеры, LTE-роутеры), оборудования РОN и VoIP (IP-ATC, IP-телефоны, голосовые шлюза), IP-домофонии (вызывные панели, видеомониторы).

© static.cnews.ru

© company.rt.ru

© static.cnews.ru

Первая печатная плата, сошедшая с нового конвейера в Санкт-Петербурге.

https://www.com...ss/news/d467402

https://www.cne...il_proizvodstvo